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Наши тхэквондисты завоевали 13 медалей на международном турнире - ФОТО

Тхэквондо
Новости
15 Сентября 2024 10:35
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Наши тхэквондисты завоевали 13 медалей на международном турнире - ФОТО

Юные тхэквондисты Азербайджана завоевали 13 медалей на открытом турнире Riga open категории G-1, прошедшем в Латвии.

Как сообщает İdman.biz, золотые медали на соревнованиях завоевали Ильяс Хатамлы (48 килограммов), Магомед Гасанлы (51 килограмм), Фуад Магеррамли (55 килограммов) и Эльджан Алиев (78 килограммов).

Наргиз Кязимова (63 килограмма) и Юнис Гусейнов (68 килограммов) проиграли в финале и завоевали серебряные медали.

Нилуфар Борджи (49 килограммов), Сери Джалалова (55 килограммов), Фатима Гасанова (59 килограммов), Харун Салманзаде (51 килограмм), Зия Гасанлы (59 килограммов), Гусейн Худиев (73 килограмма) и Аллахверди Мамедов (+78 килограммов) завоевали бронзовые медали.

Отметим, что команда вернется в Баку 16 сентября.

İdman.biz

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