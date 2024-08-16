Наши тхэквондисты завоевали 12 медалей на "Samarqand Open 2024" - ФОТО

Завершились соревнования по тхэквондо «Samarqand Open 2024», проходившие в городе Самарканд, Узбекистан.

Как сообщает İdman.biz, наши тхэквондисты завоевали на турнире 3 золотые, 5 серебряных и 4 бронзовые медали.

Спортсмены тхэквондо-клубов «Альпман», «Асиман», «Атлет» и RUGİM выступали в составе единой азербайджанской команды. Спортсмены клуба таэквондо «Альпман» Мурад Гасанзаде (26 кг) и Субхан Рзаев (38 кг) завоевали золотую медаль в единоборстве, а Нигяр Усейнова (индивидуальный разряд - до 30 лет) и Нарин Гасанова (индивидуальный разряд - до 18 лет) завоевали серебряную медаль соревнований.

Спортсмены клуба тхэквондо «Асиман» Видади Мамедли (26 кг), Джахид Исмаилзаде (42 кг), Юсиф Зейналлы (+42 кг) завоевали серебро, Фатех Султанлы (38 кг) и Алия Мамедли (+42 кг) завершили соревнования с бронзой.

Спортсмен клуба тхэквондо «Атлет» Тагиев Акпер (24 кг) завоевал бронзовую медаль на «Samarqand Open 2024».

Спортсменка команды RUGİM по тхэквондо Захра Исаева (42 кг) завоевала золотую медаль, а Мирзали Угур (40 кг) - бронзовую.

Отметим, что 16-18 августа наша сборная будет тренироваться совместно со сборными Узбекистана по тхэквондо.

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