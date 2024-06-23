7 наших тхэквондистов выступят в "Детях Азии" - ФОТО

Азербайджанские тхэквондисты примут участие в VIII Международных спортивных играх «Дети Азии», которые пройдут в Якутске (Россия).

Как сообщает İdman.biz, в состав команды вошли 7 тхэквондистов.

Ильяс Хатамлы (48 кг), Зия Гасанлы (55 кг), Васиф Салимов (63 кг), Эльджан Алиев (+73 кг), Гулу Заманлы (44 кг), Нилуфар Борджи (49 кг) и Фатима Гасанова (63 кг) примут участие в турнире под руководством тренеров Захида. Мамедов и Сун Ми Пак.

Справедливость на турнире будет поддерживать международный судья Гюндуз Абдуллаев.

Отметим, что соревнования по тхэквондо пройдут в Якутске 27-28 июня. Наша молодёжная сборная вернётся в Баку 30 июня.

İdman.biz