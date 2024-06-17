Салима Гулиева завоевала серебряную медаль на межклубном чемпионате Европы - ФОТО

В Тиране, столице Албании, прошел чемпионат Европы по тхэквондо.

Как сообщает İdman.biz, тхэквондистка азербайджанского клуба «Альпман» поднялась на пьедестал почета в соревнованиях.

Салима Гулиева, выступающая в весовой категории 46 кг, завершила чемпионат Европы с серебряной медалью. Спортсменка, также выступающия за нашу сборную, в 1/8 финала одержала победу над Марией Магдалини Митилиниу (Греция) со счетом 2:0. Затем с тем же счетом она победила Эшли Лайтфут (Великобритания). В полуфинале Гулиева оказалась сильнее Лилли Эттельбрюк (Германия) в полуфинале - 2:0.

В финале наша тхэквондистка встретилась с турчанкой Назлы Кескин. Напряженная борьба завершилась в пользу соперника (2:0). В результате Гулиева завершила соревнования с серебряной медалью.

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