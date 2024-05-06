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Азербайджанские тхэквондисты примут участие в чемпионате Европы

Тхэквондо
Новости
6 Мая 2024 19:48
Азербайджанские тхэквондисты примут участие в чемпионате Европы

9 мая в столице Сербии Белграде стартует чемпионат Европы по тхэквондо.

Как сообщает İdman.biz, в четырехдневных соревнованиях примет участие сборная Азербайджана.

Под руководством главного тренера Мамеда Абдуллаева и старшего тренера Эльнура Аманова в соревнованиях примут участие Сайяд Дадашов (54 кг), Гашим Магомедов (58 кг), Рияд Ширалиев (63 кг), Яшар Мамедли (68 кг), Джавад Агаев (74 кг), Эльтадж Гафаров (80 кг), Талех Сулейманов (87 кг) и Хамидреза Бадриалиабади (+87 кг).

Под руководством главного тренера женской сборной Сон Ми Пак и старшего тренера Сыль Би Ли в соревнованиях выступят Земфира Гасанзаде (46 кг), Марьям Мамедова (49 кг), Нигяр Абдуллаева (53 кг) и Лейла Баширова (57 кг).

Судить на соревнованиях будет международный рефери Айгюль Абдуллаева.

Команду, которая сегодня отправится на чемпионат, возглавит председатель Контрольно-ревизионной комиссии Федерации тхэквондо Азербайджана Анар Сурхайзаде.

İdman.biz

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