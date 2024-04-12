Мировое тхэквондо завершило олимпийский отбор

В мировом тхэквондо завершился олимпийский отбор.

Как сообщает İdman.biz, последним квалификационным соревнованием стал Панамериканский отборочный турнир в Санто-Доминго (Доминиканская Республика). По его итогам финалисты категорий получили пропуск в Париж. В весе до 58 кг, где выступает азербайджанский спортсмен Гашим Магомедов, оформивший вакансию на Летние Игры в прошлом году, отбор прошли Йохандри Гранадо (Венесуэла) и Лукас Гузман (Аргентина).

Таким образом, Панамериканский турнир подвел черту под континентальными квалификациями на Олимпиаду.

İdman.biz