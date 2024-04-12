12 Апреля 2024
RU

Мировое тхэквондо завершило олимпийский отбор

Тхэквондо
Новости
12 Апреля 2024 10:54
Мировое тхэквондо завершило олимпийский отбор

В мировом тхэквондо завершился олимпийский отбор.

Как сообщает İdman.biz, последним квалификационным соревнованием стал Панамериканский отборочный турнир в Санто-Доминго (Доминиканская Республика). По его итогам финалисты категорий получили пропуск в Париж. В весе до 58 кг, где выступает азербайджанский спортсмен Гашим Магомедов, оформивший вакансию на Летние Игры в прошлом году, отбор прошли Йохандри Гранадо (Венесуэла) и Лукас Гузман (Аргентина).

Таким образом, Панамериканский турнир подвел черту под континентальными квалификациями на Олимпиаду.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Магомедов узнал еще одного соперника по Олимпиаде
9 Апреля 13:28
Тхэквондо

Магомедов узнал еще одного соперника по Олимпиаде

Им стал Бейли Льюис (Австралия), завоевавший вакансию посредством отбора в Океании
Состоялась церемония открытия первого чемпионата Азербайджана по тхэквондо - ФОТО - ВИДЕО
5 Апреля 17:15
Тхэквондо

Состоялась церемония открытия первого чемпионата Азербайджана по тхэквондо - ФОТО - ВИДЕО

"Благодарю Азербайджан за организацию"
Наш олимпиец - в Топ-27 рейтинга
4 Апреля 15:32
Тхэквондо

Наш олимпиец - в Топ-27 рейтинга

Азербайджанский тхэквондист Гашим Магомедов (58 кг) ухудшил свои позиции в олимпийском рейтинге
Президент всемирной федерации тхэквондо посетит Баку
3 Апреля 14:38
Тхэквондо

Президент всемирной федерации тхэквондо посетит Баку

Он примет участие в церемонии открытия первого в истории Азербайджана чемпионата среди юных тхэквондистов
Олимпийская квалификация продолжится Океанией и завершится панамериканским отбором
3 Апреля 12:58
Тхэквондо

Олимпийская квалификация продолжится Океанией и завершится панамериканским отбором

Лицензионный отбор в тхэквондо приближается к своему завершению
В первенстве Азербайджана примут участие 362 тхэквондиста
2 Апреля 15:33
Тхэквондо

В первенстве Азербайджана примут участие 362 тхэквондиста

3 апреля стартует чемпионат Азербайджана среди юных тхэквондистов

Самое читаемое

Лига чемпионов: Прерванные серии, рекорды - СТАТИСТИКА
10 Апреля 17:25
Мировой футбол

Лига чемпионов: Прерванные серии, рекорды - СТАТИСТИКА

IFFHS подготовил статистический отчет по первому игровому дню
Синдром "Баварии"
10 Апреля 12:59
Мировой футбол

Синдром "Баварии"

Немецкий клуб не побеждал на этом этапе уже три года
Чемпионат Европы доверили Баку
9 Апреля 16:01
Бадминтон

Чемпионат Европы доверили Баку

В 2025 году в Баку пройдет чемпионат Европы среди смешанных команд
Лига Чемпионов: 5 голов в Париже, 3 - в Мадриде - ВИДЕО
11 Апреля 07:17
Мировой футбол

Лига Чемпионов: 5 голов в Париже, 3 - в Мадриде - ВИДЕО

Завершились первые игры 1/4 финала Лиги чемпионов