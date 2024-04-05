5 Апреля 2024
RU

Состоялась церемония открытия первого чемпионата Азербайджана по тхэквондо - ФОТО

Тхэквондо
Новости
5 Апреля 2024 17:15
Состоялась церемония открытия первого чемпионата Азербайджана по тхэквондо - ФОТО

Состоялась церемония открытия юниорского чемпионата Азербайджана по тхэквондо, проводимого впервые.

Как сообщает İdman.biz, мероприятие было организовано в Спортивно-оздоровительном клубе МЧС.

В церемонии открытия приняли участие президент Всемирной федерации тхэквондо Чунгвон Чу, президент Федерации тхэквондо Азербайджана Кямаледдин Гейдаров, заместитель министра молодежи и спорта Мариана Василева, вице-президент Национального олимпийского комитета Чингиз Гусейнзаде и Чрезвычайный и полномочный посол Кореи в Азербайджане Ли Ин Ён.

На мероприятии сначала прозвучал Государственный гимн, а затем минутой молчания была почтена светлая память шехидов, павших за территориальную целостность Азербайджана. Затем были представлены команды-участницы соревнований.

Президент Всемирной федерации тхэквондо Чунгвон Чу, открывший церемонию вступительной речью, пожелал успехов участникам соревнований:

«Благодарю Азербайджан за организацию. Вы сделали это великолепно. Тхэквондо - один из самых популярных видов спорта в мире. Всемирное тхэквондо способствует распространению этого вида спорта, особенно среди детей и молодежи, и делает многое в этом направлении. Чемпионат мира по тхэквондо пройдет в феврале следующего года. Победители этого турнира получат право участвовать в чемпионате в следующем году».

Президент Федерации тхэквондо Азербайджана Кямаледдин Гейдаров отметил, что Азербайджан известен как спортивная страна во всем мире:

«Спорту и его развитию в нашей стране придается особое значение. Также в Азербайджане особо развивается тхэквондо. Чемпионат Азербайджана среди юниоров, который проводится впервые, дает основание говорить о том, что тхэквондо уже является любимым видом спорта среди детей. Я надеюсь, что наши спортсмены, участвующие сегодня здесь, в будущем будут соревноваться на больших аренах».

Чрезвычайный и полномочный посол Кореи в Азербайджане Ли Ин Ён приветствовал тот факт, что турнир проводится впервые в Азербайджане, как положительный фактор. Он отметил, что это будет способствовать развитию тхэквондо в стране.

После официальных выступлений церемония продолжилась художественной частью. Позже турнир был объявлен открытым.

Отметим, что в чемпионате Азербайджана принимают участие 446 тхэквондистов в 20 весовых категориях.

Банучичак Гусейнли

İdman​.biz

Тэги:

Новости по теме

Наш олимпиец - в Топ-27 рейтинга
4 Апреля 15:32
Тхэквондо

Наш олимпиец - в Топ-27 рейтинга

Азербайджанский тхэквондист Гашим Магомедов (58 кг) ухудшил свои позиции в олимпийском рейтинге
Президент всемирной федерации тхэквондо посетит Баку
3 Апреля 14:38
Тхэквондо

Президент всемирной федерации тхэквондо посетит Баку

Он примет участие в церемонии открытия первого в истории Азербайджана чемпионата среди юных тхэквондистов
Олимпийская квалификация продолжится Океанией и завершится панамериканским отбором
3 Апреля 12:58
Тхэквондо

Олимпийская квалификация продолжится Океанией и завершится панамериканским отбором

Лицензионный отбор в тхэквондо приближается к своему завершению
В первенстве Азербайджана примут участие 362 тхэквондиста
2 Апреля 15:33
Тхэквондо

В первенстве Азербайджана примут участие 362 тхэквондиста

3 апреля стартует чемпионат Азербайджана среди юных тхэквондистов
Тхэквондисты-паралимпийцы начали сборы в Ташкенте
26 Марта 12:42
Тхэквондо

Тхэквондисты-паралимпийцы начали сборы в Ташкенте

Паралимпийская сборная Азербайджана по тхэквондо начала сборы в Ташкенте
"Неудержимые на пути в Париж"
19 Марта 21:27
Тхэквондо

"Неудержимые на пути в Париж"

Паралимпийский Комитет Азербайджана представил постер с изображением отечественных тхэквондистов, выигравших лицензии на Летние Игры

Самое читаемое

"Карабах" разгромил "Нефтчи" на выезде - 4:0! - ВИДЕО
2 Апреля 21:53
Азербайджанский футбол

"Карабах" разгромил "Нефтчи" на выезде - 4:0! - ВИДЕО

Сегодня стартовал полуфинальный раунд Кубка Азербайджана
Разница в 8 игр между Роналду и Месси
4 Апреля 11:17
Мировой футбол

Разница в 8 игр между Роналду и Месси

Объявлен рейтинг футболистов, забивших 3 и более голов в играх, состоявшихся в XXI веке
Лунев - о тяжелом периоде в карьере: "Сейчас это не возрождение, но и в пепел я не превращался"
2 Апреля 20:04
Азербайджанский футбол

Лунев - о тяжелом периоде в карьере: "Сейчас это не возрождение, но и в пепел я не превращался"

"Сейчас совпало стечение обстоятельств в том плане, что появился вариант играть в "Карабахе", который принимает участие в еврокубках"
Юбилей и хет-трик от Роналду - ВИДЕО
3 Апреля 09:58
Мировой футбол

Юбилей и хет-трик от Роналду - ВИДЕО

Во встрече Роналду забил 3 гола и сделал одну результативную передачу