Состоялась церемония открытия первого чемпионата Азербайджана по тхэквондо - ФОТО

Состоялась церемония открытия юниорского чемпионата Азербайджана по тхэквондо, проводимого впервые.

Как сообщает İdman.biz, мероприятие было организовано в Спортивно-оздоровительном клубе МЧС.

В церемонии открытия приняли участие президент Всемирной федерации тхэквондо Чунгвон Чу, президент Федерации тхэквондо Азербайджана Кямаледдин Гейдаров, заместитель министра молодежи и спорта Мариана Василева, вице-президент Национального олимпийского комитета Чингиз Гусейнзаде и Чрезвычайный и полномочный посол Кореи в Азербайджане Ли Ин Ён.

На мероприятии сначала прозвучал Государственный гимн, а затем минутой молчания была почтена светлая память шехидов, павших за территориальную целостность Азербайджана. Затем были представлены команды-участницы соревнований.

Президент Всемирной федерации тхэквондо Чунгвон Чу, открывший церемонию вступительной речью, пожелал успехов участникам соревнований:

«Благодарю Азербайджан за организацию. Вы сделали это великолепно. Тхэквондо - один из самых популярных видов спорта в мире. Всемирное тхэквондо способствует распространению этого вида спорта, особенно среди детей и молодежи, и делает многое в этом направлении. Чемпионат мира по тхэквондо пройдет в феврале следующего года. Победители этого турнира получат право участвовать в чемпионате в следующем году».

Президент Федерации тхэквондо Азербайджана Кямаледдин Гейдаров отметил, что Азербайджан известен как спортивная страна во всем мире:

«Спорту и его развитию в нашей стране придается особое значение. Также в Азербайджане особо развивается тхэквондо. Чемпионат Азербайджана среди юниоров, который проводится впервые, дает основание говорить о том, что тхэквондо уже является любимым видом спорта среди детей. Я надеюсь, что наши спортсмены, участвующие сегодня здесь, в будущем будут соревноваться на больших аренах».

Чрезвычайный и полномочный посол Кореи в Азербайджане Ли Ин Ён приветствовал тот факт, что турнир проводится впервые в Азербайджане, как положительный фактор. Он отметил, что это будет способствовать развитию тхэквондо в стране.

После официальных выступлений церемония продолжилась художественной частью. Позже турнир был объявлен открытым.

Отметим, что в чемпионате Азербайджана принимают участие 446 тхэквондистов в 20 весовых категориях.

Банучичак Гусейнли

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