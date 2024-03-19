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"Неудержимые на пути в Париж"

Тхэквондо
Новости
19 Марта 2024 21:27
"Неудержимые на пути в Париж"

Паралимпийский Комитет Азербайджана представил постер с изображением отечественных тхэквондистов, выигравших лицензии на Летние Игры.

Как сообщает İdman.biz, путевки на Паралимпиаду в Париж завоевали чемпион мира и Европы Имамеддин Халилов (70 кг), чемпион Европы и трехкратный бронзовый призер чемпионата мира Абульфаз Абузарлы (80 кг) и бронзовый медалист чемпионатов Европы и мира Сабир Зейналов (58 кг).

«Мы верим, что наши тхэквондисты порадуют наш народ медалями, которые они завоюют в Париже!Неудержимые на пути в Париж”, - отмечает Комитет.

Отметим, что паралимпийские соревнования по тхэквондо на Играх пройдут 29-31 августа на арене «Гран-Палас».

İdman.biz

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