Новые потенциальные соперники Магомедова на Олимпиаде

Азербайджанский тхэквондист Гашим Магомедов (58 кг), завоевавший лицензию на Олимпиаду в Париж, узнал своих новых потенциальных соперников по Летним Играм.

Как сообщает İdman.biz, ими стали Омар Ясер Исмаил (Палестина) и Самирхон Абабакиров (Казахстан), выигравшие вакансии по итогам азиатского отборочного турнира. Ранее определились и участники Олимпиады в данной категории от Африк: Нуридине Иссака (Нигер) и Бокар Диоп (Сенегал). А также от Европы: Джек Вулли (Ирландия) и Георгий Гурциев (Нейтральный статус).

Отметим, что в конце прошлого года в соответствии с положением в рейтинге, в Париж пробилась пятерка лучших в табели о рангах. Ими стали Янг Юн (Южная Корея), Мохаммед Джиндуби (Тунис), Адриан Висенте (Испания), Вито Дель’Аквилла (Италия) и Омар Салим (Венгрия).

Вместе с тем, континентальные квалификационные турниры продолжаются.

Напомним, что Магомедов выиграл билет на Игры благодаря победе в чемпионской серии «Большого шлема» в Китае.

Ниджат Закиев

İdman.biz