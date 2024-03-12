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Гашим Маномедов узнал новых соперников по Олимпиаде

Тхэквондо
Новости
12 Марта 2024 09:33
Гашим Маномедов узнал новых соперников по Олимпиаде

Азербайджанский тхэквондист Гашим Магомедов (58 кг), завоевавший лицензию на Олимпиаду в Париж, узнал своих новых потенциальных соперников по Летним Играм.

Как сообщает İdman.biz, ими стали Джек Вулли (Ирландия) и Георгий Гурциев (Нейтральный статус), выигравшие вакансии по итогам европейского отборочного турнира. Ранее определились и участники Олимпиады в данной категории от Африки: Нуридине Иссака (Нигер) и Бокар Диоп (Сенегал).

Отметим, что в конце прошлого года в соответствии с положением в рейтинге, в Париж пробилась пятерка лучших в табели о рангах. Ими стали Янг Юн (Южная Корея), Мохаммед Джиндуби (Тунис), Адриан Висенте (Испания), Вито Дель’Аквилла (Италия) и Омар Салим (Венгрия).
Вместе с тем, континентальные квалификационные турниры продолжаются.

Напомним, что Магомедов выиграл билет на Игры благодаря победе в чемпионской серии «Большого шлема» в Китае.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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