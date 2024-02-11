11 Февраля 2024
RU

Еще 4 медали от наших тхэквондистов в Турции - ФОТО

Тхэквондо
Новости
11 Февраля 2024 09:37
Еще 4 медали от наших тхэквондистов в Турции - ФОТО

В Анталье продолжается открытый чемпионат Турции по тхэквондо.

Как сообщает İdman.biz, во второй день соревнований юношеская сборная Азербайджана завоевала еще 4 медали.

Гусейн Аббаслы (148 см) победил всех своих соперников и завоевал в составе сборной золотую медаль. Вторые места заняли Мурад Джаналиев (152 см), Новруз Алиев (168 см) и Чингиз Гасанов (172 см), проигравшие только в финале.

Команда под руководством главного тренера Рашада Мамедова и старшего тренера Вургуна Джафарова завершила открытый чемпионат Турции с 2 золотыми, 3 серебряными и 1 бронзовой медалями.

В первый день соревнований Марьям Джафарова (152 см) заняла первое место, а Гюлай Алиева (160 см) - третье.

Отметим, что в чемпионате примет участие и национальная сборная Азербайджана, состоящая из взрослых.

İdman.biz

Новости по теме

2 медали от наших тхэквондистов в первый день открытого чемпионата Турции - ФОТО
10 Февраля 11:14
Тхэквондо

2 медали от наших тхэквондистов в первый день открытого чемпионата Турции - ФОТО

В Анталье стартовал открытый чемпионат Турции по тхэквондо
Очередная медаль тхэквондистов в Фуджейре
7 Февраля 19:44
Тхэквондо

Очередная медаль тхэквондистов в Фуджейре

Азербайджанские тхэквондисты выиграли еще одну медаль на Открытом чемпионате в Фуджейре
Азербайджанские тхэквондисты примут участие в Открытом чемпионате Турции
7 Февраля 13:14
Тхэквондо

Азербайджанские тхэквондисты примут участие в Открытом чемпионате Турции

Открытый чемпионат Турции по тхэквондо стартует 9 февраля в Анталье
Азербайджанские тхэквондисты завоевали в Фуджейре 4 медали - ФОТО
5 Февраля 10:55
Тхэквондо

Азербайджанские тхэквондисты завоевали в Фуджейре 4 медали - ФОТО

В ОАЭ завершился открытый чемпионат Фуджейры по тхэквондо
Тхэквондисты отправляются на первый турнир года
1 Февраля 17:13
Тхэквондо

Тхэквондисты отправляются на первый турнир года

Наши спортсмены начнут выступление с 4 февраля
Азербайджанские тхэквондисты завоевали 25 медалей - ФОТО
29 Января 21:52
Тхэквондо

Азербайджанские тхэквондисты завоевали 25 медалей - ФОТО

В Грузии завершился открытый чемпионат Рустави по тхэквондо

Самое читаемое

Адыль Гусейнзаде номинирован на звание "Тренер года" от Европейской гимнастики
8 Февраля 18:19
Гимнастика

Адыль Гусейнзаде номинирован на звание "Тренер года" от Европейской гимнастики

Главный тренер сборной Азербайджана по тамблингу Адыль Гусейнзаде номинирован на звание "Тренер года" со стороны Европейской гимнастики (EG)
Лига наций УЕФА: определились соперники нашей сборной
8 Февраля 21:29
Азербайджанский футбол

Лига наций УЕФА: определились соперники нашей сборной

Сегодня состоялась жеребьевка сезона-2024/2025 Лиги наций
Лига Наций: подходящие соперники для Турции - ГРУППЫ
8 Февраля 22:19
Мировой футбол

Лига Наций: подходящие соперники для Турции - ГРУППЫ

Сегодня в Париже прошла жеребьевка Лиги наций УЕФА сезона 2024/2025
В Азербайджане впервые будет организован ультрамарафон Ханкенди - Баку
8 Февраля 12:59
Атлетика

В Азербайджане впервые будет организован ультрамарафон Ханкенди - Баку

29 февраля впервые стартует ультрамарафон Ханкенди-Баку