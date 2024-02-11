Еще 4 медали от наших тхэквондистов в Турции - ФОТО

В Анталье продолжается открытый чемпионат Турции по тхэквондо.

Как сообщает İdman.biz, во второй день соревнований юношеская сборная Азербайджана завоевала еще 4 медали.

Гусейн Аббаслы (148 см) победил всех своих соперников и завоевал в составе сборной золотую медаль. Вторые места заняли Мурад Джаналиев (152 см), Новруз Алиев (168 см) и Чингиз Гасанов (172 см), проигравшие только в финале.

Команда под руководством главного тренера Рашада Мамедова и старшего тренера Вургуна Джафарова завершила открытый чемпионат Турции с 2 золотыми, 3 серебряными и 1 бронзовой медалями.

В первый день соревнований Марьям Джафарова (152 см) заняла первое место, а Гюлай Алиева (160 см) - третье.

Отметим, что в чемпионате примет участие и национальная сборная Азербайджана, состоящая из взрослых.

İdman.biz