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Ниямеддин Пашаев: "Еще двое наших тхэквондистов имеют шанс получить лицензию" - ИНТЕРВЬЮ

Тхэквондо
Интервью
19 Декабря 2023 17:38
Ниямеддин Пашаев: "Еще двое наших тхэквондистов имеют шанс получить лицензию" - ИНТЕРВЬЮ

Интервью вице-президента Федерации тхэквондо Азербайджана Ниямеддина Пашаева сайту İdman.biz

- Азербайджан завоевал первую лицензию на летние Олимпийские игры в Париже-2024. Как вы думаете, сколько еще лицензий мы сможем выиграть?

- Максимум 4. Думаю, что еще один тхэквондист и одна тхэквондистка имеют шансы получить лицензию. Однако мы не можем точно сказать, кто из наших спортсменов сможет это сделать.

- Чемпионат Азербайджана пройдет в конце декабря. Может ли этот турнир повлиять на состав, который отправится на лицензионные турниры? Или в чемпионате можно раскрыть новые таланты?

- Несколько дней назад мы встретились с руководством федерации и тренерами и провели ряд дискуссий. Предпринимаются определенные шаги по привлечению в сборную новых молодых спортсменов, их участию в тренировках взрослых, участию в сборах. Я верю, что на этом чемпионате у нас будут перспективные и талантливые молодые спортсмены.

- 2023 год уже остается в истории. Как бы вы оценили уходящий год?

- В этом году мы принимали чемпионат мира. К сожалению, нам не удалось выиграть медаль. Наши подростки и юные тхэквондисты компенсировали это успехами на соревнованиях, в которых принимали участие в течение года. Квалификационная и чемпионская серия "Большого шлема", проходившая в китайском Уси, стала последним международным соревнованием в году. Здесь наш спортсмен Гашим Магомедов (58 кг) выступил успешно и завоевал золотую медаль. Также он получил лицензию на летние Олимпийские игры в Париже-2024.

- Возможно ли в новом году провести в нашей стране какие-нибудь престижные соревнования?

- В 2024 году проведение каких-либо международных соревнований по тхэквондо в нашей стране не планируется. У нас пока таких планов нет. Однако с нового года ожидается, что международные турниры категории «G1» будут проводиться в нашей стране постоянно.

- Знаете ли вы имена тхэквондистов, которые примут участие в лицензионных соревнованиях в марте следующего года?

- На турнир мы отправимся с тремия спортсменами. Однако кто из наших спортсменов отправится на соревнования, определится в последнюю неделю февраля.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz

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