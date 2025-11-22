24 Ноября 2025
Азербайджанские таэквондисты завоевали еще две медали на ЧЕ - ФОТО

22 Ноября 2025 00:56
58
На молодежном первенстве Европы по таэквондо, проходящем в швейцарском городе Эгль, сборная Азербайджана пополнила медальную копилку еще двумя наградами.

Как сообщает İdman.Biz, Эльджан Алиев (78 кг) уверенно выиграл все свои поединки и стал чемпионом континента. Его товарищ по сборной Васиф Салимов (68 кг) занял второе место, завоевав серебряную медаль.

Ранее сборная уже завоевала три медали: Ильяс Хатамли (48 кг) стал чемпионом Европы, а Мехти Будаглы (45 кг) и Новруз Алиев (51 кг) выиграли "бронзу".

Таким образом, общий результат команды на турнире составил пять медалей: две золотые, одна серебряная и две бронзовые.

Сборная Азербайджана также стала первой в общекомандном зачете среди юношей и была награждена кубком. Чемпион турнира Ильяс Хатамли (48 кг) признан лучшим спортсменом первенства, а международный рефери Айгюль Абдуллаева названа лучшим женским судьей соревнований.

İdman.Biz

