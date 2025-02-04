Победители соревнований по настольному теннису среди госучреждений - ФОТО

Состоялись соревнования по настольному теннису среди работников государственных учреждений.

Как сообщает İdman.biz, в соревнованиях, организованных совместно Министерством молодежи и спорта и Федерацией настольного тенниса Азербайджана, приняли участие 50 сотрудников (10 женщин, 40 мужчин) из 22 государственных учреждений.

Среди женщин на турнире, прошедшем в спорткомплексе «Шуа», отличились Светлана Каюмова, Наргиз Дашдемирова (обе - SOCAR) и Егяна Ализаде (Министерство обороны).

Среди мужчин первое место занял Али Байрамов (МЧС), обойдя всех своих конкурентов. Яшар Мовланов (Государственное агентство по туризму) финишировал на втором месте, а Рауф Нухов (Министерство обороны) - на третьем.

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