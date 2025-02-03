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Наши теннисисты завершили международный турнир в Дохе с тремя медалями

Настольный теннис
Новости
3 Февраля 2025 16:00
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Наши теннисисты завершили международный турнир в Дохе с тремя медалями

Наши теннисисты завершили соревнования «WTT Youth Star Contender Doha 2025», проходившие в Дохе, столице Катара, с тремя наградами.

İdman.biz сообщает, что Онур Гулузаде, выступавший в последний день турнира, завоевал серебряную медаль в парном разряде в категории до 15 лет.

Наш соотечественник и его корейский коллега Ма Ёнмин в финале уступили турецким спортсменам Кенану Кахраману и Гёркему Оджалу и довольствовались серебряными медалями.

Отметим, что ранее Онур Гулузаде и Ягмур Мамедли завоевали бронзовые медали в смешанном парном разряде, а Марзия Нурматова и Айлин Аскерова - в парном.

İdman.biz

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