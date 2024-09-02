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Наши игроки в настольный теннис на сборах

Настольный теннис
Новости
2 Сентября 2024 10:44
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Наши игроки в настольный теннис на сборах

Очередной сбор будет проведен для игроков в настольный теннис 2014 года рождения и младше.

Как сообщает İdman.biz, в тренировочном процессе, который пройдет в Хачмазском олимпийском спортивном комплексе, примут участие 8 юношей и 8 девушек.

До 8 сентября они будут совершенствовать свое мастерство под руководством тренеров Гулу Гулиева, Закира Джавадова, Марьям Имановой и Биллуры Эминовой.

Отметим, что сборы были организованы с целью подготовки отобранной команды к международным соревнованиям.

İdman.biz

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