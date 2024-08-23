Наши игроки в настольный теннис на международном соревновании

Юные игроки сборной Азербайджана по настольному теннису Онур Гулузаде и Ягмур Мамедли участвуют в очередном престижном соревновании.

Как сообщает İdman.biz, наши спортсмены выступают на турнире «Euro Mini Champs», который проходит во французском Шильтигхайме под руководством главного тренера Михаила Тимофеева.

Всего в соревнованиях между спортсменами 2011-2012 годов рождения свое мастерство покажут 224 игрока в настольный теннис с континента. Международный турнир, стартовавший сегодня, завершится 25 августа.

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