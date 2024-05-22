Совместная подготовка с Казахстаном в Шымкенте

Сборная Азербайджана по настольному теннису примет участие в очередном международном сборе.

Как сообщает İdman.biz, с этой целью наши спортсмены отправились в Казахстан.

Под руководством тренеров Фархада Исмаилова и Рамина Джафарова, Везир Аллахвердиев, Нихат Мамедов, Адиль Ахмедзаде, Рустам Гаджилы, Земфира Микаилова, Ляман Абдулхамидова, Марзия Нурматова и Айлин Аскерова повысят свой уровень мастерства на сборах, которые пройдут в Шымкенте.

Совместные тренировки с казахстанской сборной завершатся 31 мая.

Отметим, что целью сбора является подготовка к предстоящим международным соревнованиям.

İdman.biz