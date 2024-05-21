Азербайджанские теннисисты на первенстве Европы

Наши юные теннисисты примут участие в первенстве Европы.

Как сообщает İdman.biz, с этой целью национальная команда отправилась в столицу Румынии.

Четверо наших спортсменов покажут свое мастерство на отборочных соревнованиях в Бухаресте. Онур Гулузаде, Шакир Гадиров, Ягмур Мамедли и Бану Байталлы будут бороться за победу под руководством тренеров команды Михаила Тимофеева и Эльнура Хидаятзаде. Соревнования начнутся 22 мая.

Отметим, что на первенство Европы также был приглашен международный судья Заур Микаилов.

İdman.biz