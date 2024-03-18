Команда по настольному теннису выиграла 10 медалей в Турции

Завершилась «Европейская молодежная серия 2024» по настольному теннису.
Как сообщает İdman.biz, сборная Азербайджана завершила международные соревнования, прошедшие в Турции, с десятью медалями.
В последние дни турнира Ягмур Мамедли завоевал золотую медаль среди спортсменов до 13 лет и бронзу в зачете до 15-ти лет.
Онур Гулузаде занял 3-е место в личном зачете в обеих возрастных группах.
Он и Шакир Гадиров стали вторыми в парном соревновании (U-13, а Ягмур Мамедли и Бану Байталлы примерили бронзу.
Тунар Багиров и Угур Назарлы, Хадиджа Эйлазова и Шабнам Мансурова поднялись на третье место в парном турнире среди юношей до 15 лет.
Таким образом, наша команда завершила соревнования «Европейская молодёжная серия 2024» с 1 золотой, 2 серебряными и 7 бронзовыми медалями.
Следует отметить, что ранее сборная U-13 заняла 2-е место, а сборная U-15 – 3-е место на турнирах данных возрастных групп.
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