21 Марта 2024
RU

Команда по настольному теннису выиграла 10 медалей в Турции

Настольный теннис
Новости
18 Марта 2024 12:43
Команда по настольному теннису выиграла 10 медалей в Турции

Завершилась «Европейская молодежная серия 2024» по настольному теннису.

Как сообщает İdman.biz, сборная Азербайджана завершила международные соревнования, прошедшие в Турции, с десятью медалями.

В последние дни турнира Ягмур Мамедли завоевал золотую медаль среди спортсменов до 13 лет и бронзу в зачете до 15-ти лет.

Онур Гулузаде занял 3-е место в личном зачете в обеих возрастных группах.

Он и Шакир Гадиров стали вторыми в парном соревновании (U-13, а Ягмур Мамедли и Бану Байталлы примерили бронзу.

Тунар Багиров и Угур Назарлы, Хадиджа Эйлазова и Шабнам Мансурова поднялись на третье место в парном турнире среди юношей до 15 лет.

Таким образом, наша команда завершила соревнования «Европейская молодёжная серия 2024» с 1 золотой, 2 серебряными и 7 бронзовыми медалями.

Следует отметить, что ранее сборная U-13 заняла 2-е место, а сборная U-15 – 3-е место на турнирах данных возрастных групп.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Онур Гулузаде отправился в Китай
20 Марта 16:34
Настольный теннис

Онур Гулузаде отправился в Китай

Азербайджанских игроков в настольный теннис ждет еще одно серьезное испытание
Президент Турецкой федерации наградил наших спортсменов - ФОТО
15 Марта 16:45
Настольный теннис

Президент Турецкой федерации наградил наших спортсменов - ФОТО

Сборная Азербайджана по настольному теннису участвует в "Европейской молодежной серии" в Турции
Наша сборная примет участие в "Европейской молодежной серии"
12 Марта 16:52
Настольный теннис

Наша сборная примет участие в "Европейской молодежной серии"

Турнир, который начнется 13 марта, завершится 17-го
"Неделя спорта": Завершились соревнования по настольному теннису - ФОТО
3 Марта 07:01
Настольный теннис

"Неделя спорта": Завершились соревнования по настольному теннису - ФОТО

В рамках "Недели спорта" прошли соревнования по настольному теннису среди сотрудников государственных учреждений
"Спортивная неделя": Завершились соревнования по настольному теннису - ВИДЕО - ФОТО
1 Марта 22:42
Настольный теннис

"Спортивная неделя": Завершились соревнования по настольному теннису - ВИДЕО - ФОТО

В спортивном комплексе "Шуа" завершились женские соревнования по настольному теннису среди сотрудников государственных учреждений
Настольные теннисисты завоевали 2 медали в Алжире - ФОТО
1 Марта 11:50
Настольный теннис

Настольные теннисисты завоевали 2 медали в Алжире - ФОТО

В Алжире прошел турнир мировой серии по настольному теннису "WTT Youth Contender"

Самое читаемое

Кроме Жуниньо "Бешикташ" также интересуется Гурбаном Гурбановым и Зубиром
18 Марта 09:52
Азербайджанский футбол

Кроме Жуниньо "Бешикташ" также интересуется Гурбаном Гурбановым и Зубиром

Футбольный директор турецкого клуба Самет Айбаба выступает за то, чтобы видеть его в своей команде
Какой клуб должен тренировать Гурбан Гурбанов? - İdman.biz TV - ВИДЕО
18 Марта 16:08
Азербайджанский футбол

Какой клуб должен тренировать Гурбан Гурбанов? - İdman.biz TV - ВИДЕО

Успешно выступив в Лиге Европы, "Карабах" стал одним из самых обсуждаемых клубов "старого континента"
6 легионеров "Карабаха" приглашены в сборные
18 Марта 19:32
Азербайджанский футбол

6 легионеров "Карабаха" приглашены в сборные

Марко Янкович и Марко Вешович отправились в стан сборной Черногории
Необычный рекорд Салаха
18 Марта 20:51
Мировой футбол

Необычный рекорд Салаха

Египетский нападающий вошел в историю