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Президент Турецкой федерации наградил наших спортсменов - ФОТО

Настольный теннис
Новости
15 Марта 2024 16:45
Президент Турецкой федерации наградил наших спортсменов - ФОТО

Сборная Азербайджана по настольному теннису участвует в «Европейской молодежной серии» в Турции.

Как сообщает İdman.biz, команда в составе Онура Гулузаде, Шакира Гадирова, Ягмур Мамедли и Бану Байталлы под руководством тренеров Рамиля Джафарова и Эльнура Хидаятзаде заняла второе место среди спортсменов до 13 лет в командных соревнованиях турнира в Невшехире.

Команда в составе Тунара Багирова, Угура Назарлы, Шабнам Мансуровой и Хадиджи Эйлазовой завоевала бронзовую медаль в соревнованиях спортсменов до 15 лет.

Награды вручили президент Федерации настольного тенниса Турции Октай Чимен и генеральный секретарь Федерации настольного тенниса Азербайджана Конуль Микаилова. Финальные матчи в обеих возрастных группах были доверены международным судьям Зауру Микаилову и Хаяле Гиясовой.

Своё мастерство в личных противостояниях наши спортсмены покажут в последние дни соревнования, которое завершится 17 марта.

İdman.biz

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