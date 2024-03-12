Наша сборная примет участие в "Европейской молодежной серии"

Сборная Азербайджана по настольному теннису примет участие в очередном международном соревновании.

Как сообщает İdman.biz, на этот раз команда примет участие в турнире «Европейская молодежная серия», который пройдет в Турции.

Под руководством тренеров Рамиля Джафарова и Эльнура Хидаятзаде свое мастерство среди спортсменов до 15 лет покажут Тунар Багиров, Угур Назарлы, Шабнам Мансурова и Хадиджа Эйлазова, а среди спортсменов до 13 лет - Онур Гулузаде, Шакир Гадиров, Ягмур Мамедли и Бану Байталлы.

Судить игры турнира будут международные судьи Заур Микаилов и Хаяла Гиясова.

Турнир, который начнется 13 марта, завершится 17-го.

İdman.biz