"Спортивная неделя": Завершились соревнования по настольному теннису - ВИДЕО - ФОТО

В спортивном комплексе «Шуа» завершились женские соревнования по настольному теннису среди сотрудников государственных учреждений.
Как сообщает İdman.biz, победителем турнира, прошедшего в рамках «Спортивной недели» по случаю 5 марта - Дня физической культуры и спорта, стала женская сборная SOCAR.
«Нефтяники» заняли 1-е место, обыграв команды Министерства молодежи и спорта (3:0), TƏBİB (3:0) и Министерства экономики (3:0).
Завтра будут объявлены победители мужских соревнований.
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13:20
В спорткомплексе «Шуа» стартовали соревнования по настольному теннису среди сотрудников государственных учреждений.
Как сообщает İdman.biz, турнир проходит в рамках «Спортивной недели» по случаю 5 марта - Дня физической культуры и спорта.
Основной целью соревнований, организованных Министерством молодежи и спорта и Федерацией настольного тенниса Азербайджана, является развитие и популяризация настольного тенниса.
На мероприятии сначала был исполнен Государственный гимн, а затем минутой молчания была почтена светлая память шехидов, павших за территориальную целостность Азербайджанской Республики.
На церемонии открытия вице-президент Федерации настольного тенниса Азербайджана Эльмар Ислам поблагодарил участников соревнований за участие в турнире.
Позже турнир был объявлен открытым.
Всего в двухдневном турнире примет участие 21 команда, в том числе 17 мужских и 4 женских.
Банучичак Гусейнли
İdman.biz