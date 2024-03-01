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"Спортивная неделя": Завершились соревнования по настольному теннису - ВИДЕО - ФОТО

Настольный теннис
Новости
1 Марта 2024 22:42
"Спортивная неделя": Завершились соревнования по настольному теннису - ВИДЕО - ФОТО

В спортивном комплексе «Шуа» завершились женские соревнования по настольному теннису среди сотрудников государственных учреждений.

Как сообщает İdman.biz, победителем турнира, прошедшего в рамках «Спортивной недели» по случаю 5 марта - Дня физической культуры и спорта, стала женская сборная SOCAR.

«Нефтяники» заняли 1-е место, обыграв команды Министерства молодежи и спорта (3:0), TƏBİB (3:0) и Министерства экономики (3:0).

Завтра будут объявлены победители мужских соревнований.

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13:20

В спорткомплексе «Шуа» стартовали соревнования по настольному теннису среди сотрудников государственных учреждений.

Как сообщает İdman.biz, турнир проходит в рамках «Спортивной недели» по случаю 5 марта - Дня физической культуры и спорта.

Основной целью соревнований, организованных Министерством молодежи и спорта и Федерацией настольного тенниса Азербайджана, является развитие и популяризация настольного тенниса.

На мероприятии сначала был исполнен Государственный гимн, а затем минутой молчания была почтена светлая память шехидов, павших за территориальную целостность Азербайджанской Республики.

На церемонии открытия вице-президент Федерации настольного тенниса Азербайджана Эльмар Ислам поблагодарил участников соревнований за участие в турнире.

Позже турнир был объявлен открытым.

Всего в двухдневном турнире примет участие 21 команда, в том числе 17 мужских и 4 женских.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz

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