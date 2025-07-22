22 Июля 2025
RU

Универсиада: Азербайджанские пловцы в шестой день соревновались в четырех видах - ФОТО/ВИДЕО

Плавание
Новости
22 Июля 2025 17:11
15
Универсиада: Азербайджанские пловцы в шестой день соревновались в четырех видах - ФОТО/ВИДЕО

На Всемирной Универсиаде в Рейнско-Рурском регионе Германии продолжаются соревнования по плаванию.

Как сообщает İdman.biz из Германии, сегодня в Берлине в заплывах приняли участие три азербайджанских спортсмена.

Фатима Алкарамова заняла 44-е место среди 54 участников в заплыве на 50 метров вольным стилем с результатом 28,14 секунды.

Абдуррахман Рустамов занял 50-е место среди 74 участников в заплыве на 50 метров вольным стилем с результатом 23,94 секунды.

Нихад Юсибов занял 67-е место среди 74 участников в заплыве на 50 метров вольным стилем с результатом 26,48 секунды.

В эстафете 4х200 м вольным стилем на Универсиаде наша команда заняла 13-е место среди 16 стран с результатом 7.49.41. В состав команды вошли Рамиль Велизаде (1.55.67), Рашад Алгулиев (1.59.19), Саид Гамидов (1.57.79) и Абдуррахман Рустамов (1.56.76).

Напоминаем, что соревнования по плаванию на Всемирной летней Универсиаде завершатся 23 июля.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Заур Алиев: "Стратегия охватывает ближайшие четыре года, будем работать над четырьмя принципами"
12:20
Плавание

Заур Алиев: "Стратегия охватывает ближайшие четыре года, будем работать над четырьмя принципами"

Он рассказал о нововведениях
Главный тренер сборной Азербайджана покинул свой пост
11:43
Плавание

Главный тренер сборной Азербайджана покинул свой пост

Об этом сообщил президент Федерации плавания Азербайджана Заур Алиев
Новое назначение в Федерации плавания Азербайджана
11:30
Плавание

Новое назначение в Федерации плавания Азербайджана

Хотя французский специалист в настоящее время не находится в Азербайджане, он выразил свои сердечные пожелания и пожелал успехов в видеообращении
Представлены стратегия и другие нововведения Федерации плавания Азербайджана - ФОТО
11:24
Плавание

Представлены стратегия и другие нововведения Федерации плавания Азербайджана - ФОТО

В конференции приняли участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, президент ФПА Заур Алиев, представители Министерства науки и образования и другие официальные лица
Азербайджанские пловцы вновь не смогли преодолеть квалификацию на Универсиаде
21 Июля 12:17
Плавание

Азербайджанские пловцы вновь не смогли преодолеть квалификацию на Универсиаде

Сегодня в Берлине выступали три азербайджанских спортсмена
Азербайджанские пловцы — вне полуфинала Универсиады
20 Июля 14:02
Плавание

Азербайджанские пловцы — вне полуфинала Универсиады

Спортсмены не сумели преодолеть квалификацию в Рейнско-Рурском регионе Германии

Самое читаемое

Усик установил рекорд по гонорару в поединке с Дюбуа
20 Июля 02:35
Бокс

Усик установил рекорд по гонорару в поединке с Дюбуа

Украинский чемпион заработал самую крупную сумму в своей карьере
Джейсон Стэтхэм и Джейк Пол приехали посмотреть на бой Усика и Дюбуа - ВИДЕО
20 Июля 01:21
MMA

Джейсон Стэтхэм и Джейк Пол приехали посмотреть на бой Усика и Дюбуа - ВИДЕО

Британский актер и известный блогер посетили масштабное боксерское шоу
Александр Усик нокаутировал Дюбуа и стал абсолютным чемпионом мира - ВИДЕО
20 Июля 01:45
Бокс

Александр Усик нокаутировал Дюбуа и стал абсолютным чемпионом мира - ВИДЕО

Украинский боксер завершил реванш с британцем в пятом раунде и завоевал все титулы в супертяжелом весе

Звезда "Челси" и его девушка отписались друг от друга в соцсетях после триумфа на Клубном ЧМ
20 Июля 19:21
Мировой футбол

Звезда "Челси" и его девушка отписались друг от друга в соцсетях после триумфа на Клубном ЧМ

После успешного сезона в "Челси" у Палмера, похоже, наступили перемены в личной жизни