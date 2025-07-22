Универсиада: Азербайджанские пловцы в шестой день соревновались в четырех видах - ФОТО/ВИДЕО

На Всемирной Универсиаде в Рейнско-Рурском регионе Германии продолжаются соревнования по плаванию.

Как сообщает İdman.biz из Германии, сегодня в Берлине в заплывах приняли участие три азербайджанских спортсмена.

Фатима Алкарамова заняла 44-е место среди 54 участников в заплыве на 50 метров вольным стилем с результатом 28,14 секунды.

Абдуррахман Рустамов занял 50-е место среди 74 участников в заплыве на 50 метров вольным стилем с результатом 23,94 секунды.

Нихад Юсибов занял 67-е место среди 74 участников в заплыве на 50 метров вольным стилем с результатом 26,48 секунды.

В эстафете 4х200 м вольным стилем на Универсиаде наша команда заняла 13-е место среди 16 стран с результатом 7.49.41. В состав команды вошли Рамиль Велизаде (1.55.67), Рашад Алгулиев (1.59.19), Саид Гамидов (1.57.79) и Абдуррахман Рустамов (1.56.76).

Напоминаем, что соревнования по плаванию на Всемирной летней Универсиаде завершатся 23 июля.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz