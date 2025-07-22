Заур Алиев: "Стратегия охватывает ближайшие четыре года, будем работать над четырьмя принципами"

«Стратегия развития Федерации плавания Азербайджана (ФПА) рассчитана на четыре года».

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Report, президент ФПА Заур Алиев заявил об этом на конференции организации.

Он рассказал о нововведениях:

«Стратегия охватывает ближайшие четыре года. Мы будем работать над четырьмя принципами. Это развитие плавания в Азербайджане, рост его популярности, успешное участие в международных соревнованиях и завоевание медалей. Мы хотим привлечь к этому процессу больше школьников. Конечно, это будет на добровольной основе. Кроме того, мы хотим проводить соревнования и фестивали среди любителей плавания в стране и таким образом повышать интерес людей к плаванию».

Руководитель организации подчеркнул, что в смене названия нет необходимости:

«Мы изучили опыт других стран. В большинстве мест организации называются Федерация плавания. Поэтому мы не видим необходимости в изменениях. Если в будущем возникнет такая необходимость, это будет сделано».

Президент ФПА сообщил, что в сборную по водному поло будет назначен новый главный тренер-иностранец:

«Мы расстались с главным тренером сборной по водному поло, которым ранее был иностранец. В настоящее время работа в этом направлении ведется. Новый главный тренер также будет иностранцем. В ближайшее время наши сотрудники посетят Хорватию. Хотим воспользоваться опытом этой страны и продолжим поиск и подбор подходящего кандидата. В сборной по плаванию успешно продолжает свою работу Рашад Абдурахманов. В настоящее время мы не думаем о его замене».

Алиев сообщил, что пропаганда будет проводиться в школах:

«К сожалению, молодые люди, не умеющие плавать, часто тонут, когда находятся в море и пытаются проявить героизм в компании друзей. Мы будем постоянно вести пропаганду в социальных сетях по этому поводу. Но я не могу сказать, насколько она будет эффективной. Потому что пропаганду должны проводить и другие учреждения. Мы хотим, чтобы дети учились плавать, начиная со школы, и работаем над этим. МЧС также проводит большую работу в этом направлении».

İdman.biz