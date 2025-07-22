Представлены стратегия и другие нововведения Федерации плавания Азербайджана - ФОТО

Состоялась конференция Федерации плавания Азербайджана (ФПА).

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Report, на мероприятии были представлены стратегия и другие нововведения федерации.

В конференции приняли участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, президент ФПА Заур Алиев, представители Министерства науки и образования и другие официальные лица.

Вначале глава федерации представил общую информацию о стратегии организации. Он отметил, что федерация намерена развивать плавание в Азербайджане, повышать интерес к этому виду спорта и знакомить с ним более широкую аудиторию, а также добиваться больших успехов.

После этого был представлен новый логотип ФПА.

Затем выступил Фарид Гаибов. Он отметил, что федерация проводит важную работу, и пожелал успехов на этом пути. Министр выразил уверенность в том, что этот вид спорта будет развиваться в Азербайджане.

Заместитель министра науки и образования Фирудин Гурбанов в своем выступлении рассказал о пользе этого вида спорта, его положительном влиянии на людей и пожелал успехов руководству федерации. Он подчеркнул важность развития плавания, особенно создания условий для детей. Замминистра отметил важность открытия и ввода в эксплуатацию новых бассейнов.

Затем была представлена стратегия развития федерации. Генеральный секретарь ФПА Октай Атаев доложил о проделанной работе и нововведениях за последний год. Он сообщил о внедрении системы оплаты труда и премирования. Генсек также сообщил о назначении медицинского консультанта федерации. Он отметил, что спортсмены обеспечены экипировкой.

Генеральный секретарь добавил, что сайт федерации был обновлен, а организация активно представлена в социальных сетях.

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