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ОЖИДАНИЕ главного тренера от наших пловцов в Тарту

Плавание
Новости
2 Декабря 2024 13:02
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ОЖИДАНИЕ главного тренера от наших пловцов в Тарту

"Азербайджанские пловцы будут бороться за медали на международном турнире".

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер сборной Азербайджана по плаванию Рашад Абдуррахманов, комментируя предстоящий открытый зимний чемпионат Эстонии.

Он сообщил пресс-службе Федерации плавания, что тренировки членов сборной интенсивно продолжаются:

«Мы надеемся, что наши спортсмены продемонстрируют там свое мастерство на высоком уровне».

Главный тренер отметил, что открытый зимний чемпионат Азербайджана прошел для участников сборной очень успешно:

«5-24 ноября спортсмены были на сборе в Олимпийском спортивно-тренировочном центре "Кюр" в Мингячевире, они интенсивно тренировались по три часа каждый день. Учитывая это, похвально, что у них столько медалей и что они выступают на высоком уровне. Нас радует, что из года в год спортсмены из разных регионов Азербайджана участвуют в подобных соревнованиях и упорно борются за медали. В соревнованиях принимают участие пловцы из Нахчывана, Гянджи, Барды, Шамкира и других регионов. Это показатель того, что в Азербайджане растёт интерес к водным видам спорта, повышается уровень спортсменов».

Отметим, что открытый чемпионат Эстонии пройдет в Тарту 18-23 декабря.

İdman.biz

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Темы были показаны тренерам с помощью наглядных пособий и специальных технологических средств

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