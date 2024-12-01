Призыв Фарида Гаибова: "Приглашаем всех на спорт"

«Это соревнование проводится уже в третий раз. В отличие от предыдущих, на этот раз наблюдается увеличение количества участников».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил министр молодежи и спорта Фарид Гаибов журналистам после церемонии открытия проекта "Плавание для всех", который в третий раз проходит в Баку.

Министр сообщил, что в последние годы интерес к этому виду спорта возрос:

«В проекте «Плавание для всех» участвуют спортсмены разных возрастных категорий. Самому юному спортсмену девять лет. Этот момент радует. Потому что плавание очень важно для здоровья людей. Мы реализуем определенные проекты по увеличению массовости этого вида спорта. В Азербайджане также увеличилось количество плавательных бассейнов. Мы приглашаем людей на спорт».

Отметим, что проект «Плавание для всех» завершится сегодня. Победители соревнований, проводимого в возрастной категории до 14 лет, получат право на участие в финальном туре, который пройдет в 2025 году среди стран-членов и стран-наблюдателей Организации тюркских государств.

Эмин Ага

İdman.biz