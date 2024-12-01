1 Декабря 2024
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Состоялась церемония открытия проекта "Плавание для всех" - ФОТО

Плавание
Новости
1 Декабря 2024 14:48
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Состоялась церемония открытия проекта "Плавание для всех" - ФОТО

Сегодня стартовал финальный этап проекта «Плавание для всех».

Как сообщает İdman.biz, церемония прошла в бакинском Дворце водных видов спорта.

В мероприятии приняли участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, заместитель министра Мариана Василева, начальник отдела спорта Эльнур Мамедов, президент Федерации плавания Азербайджана Ханлар Фатиев.

Сначала состоялся парад судей соревнований. Затем прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики. После этого участники мероприятия минутой молчания почтили души наших шехидов, погибших в 44-дневной Отечественной войне. После этого соревнования официально объявили открытыми.

Отметим, что победители турнира, который пройдет в категории 14-летних, в 2025 году примут участие в финальном этапе соревнований среди стран-членов и стран-наблюдателей Организации тюркских государств.

Эмин Ага

İdman.biz

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