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Стартовал чемпионат Азербайджана по плаванию

Плавание
Новости
27 Ноября 2024 14:07
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Стартовал чемпионат Азербайджана по плаванию

Стартовал зимний открытый чемпионат Азербайджана по плаванию.

İdman.biz сообщает, что около 240 спортсменов, набравших 150 очков Международной федерации плавания (FINA) из 15 различных клубов и спортивных обществ, испытают свои силы на турнире, который проводится в соответствии с Уставом и утвержденными регламентами Федерация плавания Азербайджана, FINA, Министерства молодежи и спорта.

Они будут соревноваться на дистанциях 50, 100, 200, 400, 800 и 1500 метров вольным стилем, 50, 100, 200 метров на спине, брассом и баттерфляем.

Соревнования, организованные в Бакинском Дворце водного спорта, продлятся четыре дня. Церемония открытия начнется 28 ноября в 09:45.

На чемпионате выступят также спортсмены грузинской команды «Тбилиси».

İdman.biz

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