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Рекорд от наших дайверов в Кишиневе: "Мы добились очень хороших результатов" - ФОТО

Плавание
Новости
27 Ноября 2024 12:29
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Рекорд от наших дайверов в Кишиневе: "Мы добились очень хороших результатов" - ФОТО

«Наши достижения - национальные рекорды в этом виде спорта»

Об этом İdman.biz заявил азербайджанский подводный пловец Намик Ахмедзаде.

Спортсмен прокомментировал свой успех на международных соревнованиях, прошедших в столице Молдовы Кишиневе. По его словам, азербайджанские дайверы, представленные на турнире четырьмя спортсменами, завоевали 3 медали и установили национальные рекорды:

«Мы представляли Азербайджан на соревнованиях, проводимых в различных странах мира в разные годы. Вместе со мной в турнире, организованном в Молдове, участвовали Денис Новаторжин, Наиля Новоторжина и Фариз Муслюмов. Денис также является нашим тренером. Мы участвовали на турнире вместе с ним и добились очень хороших результатов. Наши достижения - это национальные рекорды в этом виде спорта. Также мы завершили турнир с тремя медалями».

Айтадж Сахяд

İdman.biz

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