"Среди них особо выделяется "Карабах"

«В Азербайджане будет организован турнир по водному поло».

Как передает İdman.biz, об этом сообщил вице-президент Федерации плавания Азербайджана Тамерлан Абдуллазаде.

Он отметил, что у нас имеется национальная сборная по водному поло:

«У нас есть 8 клубов в этом виде спорта. Среди них особо выделяется клуб "Карабах". Скоро организуем турнир. Основная цель - создать новую сборную по водному поло. Сборная не будет охватывать только одну возрастную категорию. Мы отберем спортсменов в 4 возрастных категориях».

Банучичек Гусейнли

İdman.biz