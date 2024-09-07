Общественности представлен новый главный тренер сборной Азербайджана по водному поло.
Как сообщает İdman.biz, мероприятие состоялось в Бакинском Дворце водного спорта.
В церемонии приняли участие вице-президент Федерации плавания Азербайджана Тамерлан Абдуллазаде, новый главный тренер Панайотис Хронопулос, члены федерации и представители СМИ.
Тамерлан Абдуллазаде сообщил, что Федерация плавания Азербайджана развивает многие направления этого вида спорта:
«Мы реализуем ряд проектов с Министерством молодежи и спорта. Хотим развивать водное поло в нашей стране, предпринимаем для этого необходимые шаги. Желаем успехов нашему новому тренеру. Мы обсудили с ним мельчайшие детали в этом виде спорта».
Панайотис Хронопулос, специалист из Греции, подчеркнул, что впервые будет работать за пределами своей страны:
«Азербайджан мне очень понравился. Мы постараемся чтобы провести работу на высоком уровне в этой сфере. Сделаем все возможное для развития водного поло».
Отметим, что Панайотис сменил на этом посту Азера Бабаева.
Банучичек Гусейнли
İdman.biz