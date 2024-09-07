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Представлен новый главный тренер сборной Азербайджана

Плавание
Новости
7 Сентября 2024 12:51
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Представлен новый главный тренер сборной Азербайджана

Общественности представлен новый главный тренер сборной Азербайджана по водному поло.

Как сообщает İdman.biz, мероприятие состоялось в Бакинском Дворце водного спорта.

В церемонии приняли участие вице-президент Федерации плавания Азербайджана Тамерлан Абдуллазаде, новый главный тренер Панайотис Хронопулос, члены федерации и представители СМИ.

Тамерлан Абдуллазаде сообщил, что Федерация плавания Азербайджана развивает многие направления этого вида спорта:

«Мы реализуем ряд проектов с Министерством молодежи и спорта. Хотим развивать водное поло в нашей стране, предпринимаем для этого необходимые шаги. Желаем успехов нашему новому тренеру. Мы обсудили с ним мельчайшие детали в этом виде спорта».

Панайотис Хронопулос, специалист из Греции, подчеркнул, что впервые будет работать за пределами своей страны:

«Азербайджан мне очень понравился. Мы постараемся чтобы провести работу на высоком уровне в этой сфере. Сделаем все возможное для развития водного поло».

Отметим, что Панайотис сменил на этом посту Азера Бабаева.

Банучичек Гусейнли

İdman.biz

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