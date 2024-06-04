В Баку завершился финальный этап проекта "Плавание для всех" - ФОТО

В Баку завершился финальный этап проекта «Плавание для всех» между странами-членами и наблюдателями Организации тюркских государств.

Как сообщает İdman.biz, турнир проходил два дня в Бакинском Дворце водных видов спорта при совместном сотрудничестве Министерства молодежи и спорта Азербайджанской Республики и Федерации плавания Азербайджана.

В соревновании приняли участие спортсмены 15 различных возрастных категорий (до 9 лет, 9-10 лет, 11-12 лет, 13-14 лет, 15-16 лет, 17-19 лет, 20-24 года, 25-29 лет, 30-34 года, 35-39 лет, 40-44 года, 45-49 лет, 50-54 года, 55-59 лет и старше 60).

По итогам второго дня среди девочек до 9 лет первое место было присуждено Нармин Рамазановой, второе - Аян Гулиевой. Среди мальчиков первым стал Юсиф Шафиев. Тунар Мамедли финишировал вторым, Абдулла Мехралиев - третьим.

Среди девочек 9-10 лет самую высокую ступеньку пьедестала почета заняла Берен Муташ. Вероника Наваторжина удостоилась второго места, а Нилуфар Хамидзаде - третьего. Среди мальчиков отличились Тайлан Озгюр Узун, Аббас Ибрагимов, Юсиф Исмайлов.

Среди мальчиков 9-10 лет по параплаванию первое место занял Али Гусейнов, второе - Мурад Мамедов.

Среди девочек 11-12 лет первое место завоевала Эмине Дога Акташ, второе - Хумар Мустафаева, третьи - Маргарита Майницкая и Дениз Топчибашова. Среди мальчиков отличились Тунч Учан, Нихад Абдуллаев и Гусейнага Джафаров.

Среди девочек 13-14 лет первое место в соревновании заняла Александра Слепенка, второе - Вероника Шандибина. Среди мальчиков первым был Сельчук Беркер Эртюрк. Егор Майницкий и Фархад Ширмамедли заняли второе и третье места соответственно.

Мелиса Шахин заняла первое место среди девушек 15-16 лет. Среди юношей Тимур Бекер финишировал на первом месте. Турал Атакишиев и Сеид Мамедов заняли второе и третье места соответственно.

Среди девушек 17-19 лет первое и второе места заняли Суденас Чакмак и Милана Халилова.

Среди женщин 20-24 лет первые три места заняли Алина Костенко, Джейда Дюшкюн, Дурсун Багирова. Среди мужчин отличились Догукан Демир, Джафар Мамедов и Векил Векилов.

Среди женщин в возрасте 25-29 лет Хюрю Алиджанова заняла первое место. Среди мужчин Бугра Буба был первым, опередив всех своих конкурентов. Вусал Искендерли финишировал вторым, а Илькин Гулиев - третьим.

В конце соревнования победители были награждены.

İdman.biz