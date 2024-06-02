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"Мы прибыли в Азербайджан, чтобы стать звеном одной цепи"

Плавание
Новости
2 Июня 2024 16:55
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"Мы прибыли в Азербайджан, чтобы стать звеном одной цепи"

«Мы впервые приезжаем в Азербайджан».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил Селим Кочак, временно исполняющий обязанности президента Федерации «Спорт для всех» Турции.

Он выразил мнение о финальном этапе проекта "Плавание для всех" среди стран-членов и наблюдателей Организации тюркских государств, проводимом в Баку. По словам Кочака, в нашей столице он чувствует себя как дома:

«Мы прибыли сюда, чтобы стать звеном одной цепи. Хотим сформировать отношения тесного сотрудничества между двумя братскими странами. Мы сделали первый шаг в этом направлении. Ждем вас в Турции в ближайшие дни».

Отметим, что на финальном этапе проекта «Плавание для всех» в категории до 15 лет выступят спортсмены из Азербайджана, Турции, Казахстана и Турецкой Республики Северного Кипра.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz

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