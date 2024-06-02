«Мне трудно передать те чувства, которые я испытываю».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил президент Федерации водных видов спорта Турецкой Республики Северного Кипра Мустафа Абитоглу.

Он дал оценку проведенному в Баку финальному этапу проекта «Плавание для всех» среди стран-членов и наблюдателей Организации тюркских государств. По словам Абитоглу, с момента прибытия в Азербайджан они были окружены особым вниманием:

«Мы этому очень рады. Я привез сюда любителей нашего государства и народа. Мы невероятно взволнованы. Находиться в Азербайджане - это прекрасное чувство. Я сказал, что мы приехали с Северного Кипра, чтобы написать новую историю. Мы начали это вместе».

Отметим, что в категории до 15 лет выступят спортсмены из Азербайджана, Турции, Казахстана и Турецкой Республики Северного Кипра.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz