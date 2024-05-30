Состоится финальный этап проекта "Плавание для всех"

2-3 июня пройдет финальный этап проекта «Плавание для всех» между странами-членами и странами-наблюдателями Организации тюркских государств.

Как сообщает İdman.biz, на мероприятии, которое будет организовано в Бакинском Дворце водных видов спорта Министерством молодежи и спорта и Федерацией плавания Азербайджана, помимо Азербайджана, в категории до 15 лет выступят команды Турции, Казахстана и Турецкой Республики Северного Кипра.

Церемония открытия начнется 2 июня в 15:00. Соревнования начнутся 2 июня с 15:30 и 3 июня с 11:00.

Вход на арену для просмотра соревнований бесплатный.

İdman.biz