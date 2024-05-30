30 Мая 2024
RU

Состоится финальный этап проекта "Плавание для всех"

Плавание
Новости
30 Мая 2024 18:20
4
Состоится финальный этап проекта "Плавание для всех"

2-3 июня пройдет финальный этап проекта «Плавание для всех» между странами-членами и странами-наблюдателями Организации тюркских государств.

Как сообщает İdman.biz, на мероприятии, которое будет организовано в Бакинском Дворце водных видов спорта Министерством молодежи и спорта и Федерацией плавания Азербайджана, помимо Азербайджана, в категории до 15 лет выступят команды Турции, Казахстана и Турецкой Республики Северного Кипра.

Церемония открытия начнется 2 июня в 15:00. Соревнования начнутся 2 июня с 15:30 и 3 июня с 11:00.

Вход на арену для просмотра соревнований бесплатный.

İdman.biz

Новости по теме

Азербайджанские пловцы завоевали 31 медаль - ФОТО
22 Мая 11:43
Плавание

Азербайджанские пловцы завоевали 31 медаль - ФОТО

Наши спортсмены завоевали 18 золотых, 12 серебряных и 1 бронзовую награду на турнире, в котором приняли участие более 200 пловцов из 15 клубов из 8 стран
Новый вице-президент в Федерации плавания
14 Мая 12:07
Плавание

Новый вице-президент в Федерации плавания

Сегодня состоялось очередное заседание исполкома Федерации Плавания Азербайджана (AÜF)
Азербайджанские пловцы завоевали в России 9 медалей - ФОТО
6 Мая 16:48
Плавание

Азербайджанские пловцы завоевали в России 9 медалей - ФОТО

В России прошел «Кубок ректора» по плаванию среди университетов
Роман Салей завоевал комплект медалей
25 Апреля 22:05
Плавание

Роман Салей завоевал комплект медалей

На счету сборной Азербайджана на турнире 4 медали
Чемпион Европы: "Будет сложно, моя категория изменилась"
25 Апреля 16:46
Плавание

Чемпион Европы: "Будет сложно, моя категория изменилась"

"Надеюсь улучшить этот результат в будущем"
Вели Исрафилов завоевал золото
24 Апреля 22:12
Плавание

Вели Исрафилов завоевал золото

Наш представитель первым пришел к финишу на дистанции 100 метров брассом

Самое читаемое

2 миллиона за азербайджанского футболиста
28 Мая 08:01
Азербайджанский футбол

2 миллиона за азербайджанского футболиста

Рамиль Шейдаев не оправдал ожиданий в "Коджаэлиспоре"
Определился новый главный тренер "Челси"
28 Мая 17:44
Мировой футбол

Определился новый главный тренер "Челси"

С 44-летним специалистом подписан контракт сроком 5+1 год
Два азербайджанских боксера победили в лицензионном турнире
28 Мая 20:13
Бокс

Два азербайджанских боксера победили в лицензионном турнире

В столице Таиланда Бангкоке продолжается II Всемирный олимпийский отборочный турнир по боксу
Когда Нариман Ахундзаде и Муса Гурбанлы присоединятся к сборной?
28 Мая 15:28
Азербайджанский футбол

Когда Нариман Ахундзаде и Муса Гурбанлы присоединятся к сборной?

В состав сборной также могут войти 3 представителя U-21