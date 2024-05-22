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Азербайджанские пловцы завоевали 31 медаль - ФОТО

Плавание
Новости
22 Мая 2024 11:43
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Азербайджанские пловцы завоевали 31 медаль - ФОТО

Сборная Азербайджана по художественному плаванию приняла участие в международном турнире, проходившем в столице ОАЭ Абу-Даби.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Федерацию плавания Азербайджана, наши спортсмены завершили соревнования с 31 медалью.

Азербайджанские пловцы завоевали 18 золотых, 12 серебряных и 1 бронзовую награду на турнире, в котором приняли участие более 200 спортсменов 15 клубов из 8 стран.

Наши спортсмены показали самые высокие результаты на международном соревновании, где участвовали художественные пловцы ОАЭ, России, ЮАР, Тайваня, Сингапура, Туниса и Турции.

İdman.biz

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