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Прошел второй этап Детской лиги "Яркая звезда" - ВИДЕО - ФОТО

Плавание
Новости
8 Апреля 2024 09:50
Прошел второй этап Детской лиги "Яркая звезда" - ВИДЕО - ФОТО

При совместной организации Управления молодежи и спорта города Баку и Федерации плавания Азербайджана прошел второй этап детской лиги «Яркая звезда».

Как сообщает İdman.biz, в турнире, организованном в Олимпийском Спортивном Центре «Серхедчи», участвовали более 150 маленьких детей в составе 13 команд.

В соревнованиях принял участие тренерский состав национальной сборной по плаванию. Заместитель генерального секретаря Федерации плавания Азербайджана Тамерлан Абдуллазаде заявил, что основная цель соревнований - выявить среди юных спортсменов перспективных пловцов и привлечь их в резервный состав сборной.

Завершающий, финальный этап Детской лиги «Яркая звезда» пройдет в мае в Бакинском Дворце Водного Спорта. Победители финального этапа будут награждены медалями и дипломами.

İdman.biz

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