"Планируется ежегодно проводить в Азербайджане соревнования по плаванию "Поплывем вместе".

Как сообщает İdman.biz, об этом сказал президент Федерации плавания Азербайджана Ханлар Фатиев.

Он сообщил, что в соревнованиях соревнуются более 1200 участников: "Наша главная цель - популяризация плавания в стране. Сейчас у нас 6 команд по водному поло. Ожидается, что в ближайшие годы это число увеличится".

Отметим, что сегодня в Бакинском Дворце водных видов спорта состоялась церемония открытия соревнований "Поплывем вместе".

Банучичак Гусейнли

İdman.biz