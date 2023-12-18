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Азербайджанские пловцы завоевали 4 золотые и 1 серебряную медали на международном турнире - ФОТО

Плавание
Новости
18 Декабря 2023 09:51
Азербайджанские пловцы завоевали 4 золотые и 1 серебряную медали на международном турнире - ФОТО

Юные пловцы Азербайджана завоевали 5 медалей на международном турнире в венгерском Капошваре.

Как сообщает İdman.biz, 4 из этих наград золотые, 1 - серебряная.

Один из членов команды Сулейман Исмаилзаде первым пришел к финишу на дистанции 1500 метров вольным стилем. Он выиграл золотую медаль со временем 16:10,99 и побил рекорд Азербайджана с 721 очком.

Исмаилзаде стал первым на дистанции 400 м вольным стилем со временем 04:08.42. Набрав 695 баллов, он установил очередной рекорд среди азербайджанских юниоров.

Октай Гусейнов также завоевал золотую медаль на международном турнире за счет нашей сборной. Наша спортсменка заняла первое место на дистанции 400 м комплексным плаванием со временем 4:49.32. Он завоевал серебряную медаль в плавании вольным стилем на той же дистанции со временем 4:13,92.

На высшую ступень почетного кресла поднялся и Саид Гамидов. Он обогнал всех на дистанции 400 метров вольным стилем со временем 4:19,64. Соревнования продолжатся сегодня.

Отметим, что еще трое членов нашей сборной - Рамиль Велизаде, Рашад Алгулиев и Абдуррахман Рустамов - пробуют свои силы на международном юношеском турнире, проходящем в сербском Нише. Рамиль Велизаде и Абдуррахман Рустамов вышли в финал на дистанциях 50 и 200 метров баттерфляем, а Рашад Алгулиев - на дистанции 100 метров на спине вместе со спортсменами Албании, Болгарии, Хорватии, Сербии и Македонии в лицензионных соревнованиях на чемпионат мира и Олимпийские игры.

İdman.biz

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