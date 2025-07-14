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Азербайджанские спортсмены примут участие в международных соревнованиях

Виды спорта
Новости
14 Июля 2025 17:35
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Азербайджанские спортсмены примут участие в международных соревнованиях

Объявлена ​​спортивная афиша недели международных соревнований, в которых примут участие азербайджанские спортсмены.

İdman.biz сообщает, что с 14 по 20 июля пройдут соревнования по различным видам спорта.

🔹 Кубок мира ISSF по стендовой стрельбе — 4–14 июля (Италия, Лонато);
🔹 Чемпионат Европы по настольному теннису среди юношей до 15 и 19 лет — 11–20 июля (Чехия, Острава);
🔹 Чемпионат мира по плаванию — 11 июля — 3 августа (Сингапур);
🔹 Молодежный чемпионат Европы по лёгкой атлетике (U-23) — 15–19 июля (Португалия, Анадия);
🔹 Международные соревнования по бильярду «Свободная пирамида» — 15–21 июля (Грузия, Батуми);
🔹 Всемирная Универсиада — 16–27 июля (Германия);
🔹 Чемпионат Европы по лёгкой атлетике U-23 — 17–20 июля (Норвегия, Берген);
🔹 Международный рейтинговый турнир по вольной, греко-римской и женской борьбе — 17–20 июля (Венгрия, Будапешт);
🔹 Кубок Европы по толканию ядра (25 м) — 18–20 июля (Эстония, Таллин);
🔹 Молодежный Кубок Европы по триатлону (суперспринт) — 19–20 июля (Молдова, Кишинёв);
🔹 Чемпионат Европы по галагапы го (67-й Европейский конгресс по го) — 19 июля — 2 августа (Варшава, Польша);
🔹 Европейский юношеский олимпийский фестиваль — 20–26 июля (Северная Македония, Скопье);
🔹 Чемпионат мира по фехтованию (сабля и шпага) – 20–30 июля (Грузия, Тбилиси).

İdman.biz

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