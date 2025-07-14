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СПОРТИВНАЯ АФИША НЕДЕЛИ в Баку

Виды спорта
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14 Июля 2025 14:24
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СПОРТИВНАЯ АФИША НЕДЕЛИ в Баку

Объявлена спортивная афиша недели города Баку.

İdman.biz сообщает, с 14 по 20 июля в столице пройдут соревнования по различным видам спорта.

🔹 Республиканская детская командная шахматная олимпиада до 16 лет - 4-15 июля (Баку);

🔹 Турнир по мини-футболу, посвященный Дню образования Министерства молодёжи и спорта, среди любительских футбольных команд Сабаильского района - 14-16 июля, 9:30 (Парк спорта и отдыха);

🔹 Профессиональная лига по човкену (XII тур) - 15-16 июля (Баку);

🔹 Турнир по мини-футболу среди любительских футбольных команд Пираллахинского района, посвященный 31-й годовщине основания Министерства молодежи и спорта - 16 июля, 14:00 (спортивная площадка микрорайона «АБАД»);

🔹 Турнир по шахматам среди молодежи Сабунчинского района, посвященный Дню основания Министерства молодежи и спорта - 17 июля, 9:00 (Бакинский молодежный центр);

🔹 Кубок страны по галагапы го - 18-20 июля (Баку);

🔹 Межклубные соревнования по бегу - 19 июля (Баку);

🔹 Показательные выступления по капоэйре, посвященные 31-й годовщине основания Министерства молодежи и спорта - 20 июля, 17:00 (парк Низами).

İdman.biz

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