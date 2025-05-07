За три месяца до Всемирных Игр: чемпионы мира из Азербайджана готовы показать класс

Три месяца остается до главного мультиспортивного мероприятия этого года для неолимпийских видов. Речь о Всемирных Играх, которые пройдут 7-17 августа в Ченгду (Китай).

Как передает İdman.biz, они охватывают 35 дисциплин и в них примут участие более 4000 спортсменов из более чем 100 стран. В их числе будет и команда Азербайджана, которая будет представлена в тамблинге, акробатике, аэробике, кикбоксинге и каратэ. Практически весь состав участников по видам определен, и наши спортсмены узнали соперников, с которыми будут конкурировать на Играх.

В аэробике выступит смешанная пара Медина Мустафаева и Владимир Долматов, выигравшие серебро чемпионата мира. Специалисты ожидают сильную конкуренцию среди пар, выделяя бразильцев Тамиреса Силва и Лукаса Барбозу, победивших на Всемирных играх в Бирмингеме (США) в 2022 году. Также в Китае выступят дуэты из Японии, Италии, Румынии и Украины.

Примечательно, что три года назад на Всемирных Играх в Бирмингеме Мустафаева и Долматов в составе сборной по аэробике завоевали бронзовые награды в категории «дэнс».

В программе по акробатике в соревновании смешанных пар выступят двукратные чемпионы мира Агасиф Рагимов - Разия Сеидли. Их соперниками станут гимнасты из Испании, Израиля, Казахстана, Португалии и Украины. В мужском дуэте заявлены также двукратные чемпионы мира Мурад Рафиев - Даниэль Аббасов, которым предстоит конкурировать со спортсменами Болгарии, Испании, Казахстана, Португалии и Украины.

А в состязаниях мужских групп на Всемирных Играх примут участие Риад Сафаров, Расул Сеидли, Абдулла Аль-Мешаихи и Сеймур Джафаров, ставшие бронзовыми призерами ЧМ. В этом зачете также выступят Китай, Великобритания, Германия, Израиль и Украина.

На ЧМ в Гимараэше (Португалия), который являлся отборочным для Всемирных Игр, сборная Азербайджана выиграла четыре золотые, одну серебряную и три бронзовые награды, став второй в командном первенстве, где уступила Китаю. Ожидается, что хозяева Всемирных Играх постараются показать максимум дома.

Все пять категорий в акробатике - мужские и женские пары, смешанные пары, мужские и женские группы - будут представлены в Ченгду. Ряд команд планируют разработать новые программы для этого мероприятия.

В зачете по тамблингу выступит двукратный чемпион мира Михаил Малкин. Его соперниками станут гимнасты из Великобритании, США, Канады, Франции, Португалии и Испании.

В кикбоксинге все внимание будет приковано к чемпиону мира Амину Гулиеву (63,5 кг). Он завоевал право выступить на мультифоруме в прошлом году на победном чемпионате Европы в Афинах. В его весе на Всемирных Играх будут биться восемь атлетов. Это Винисиус Оливейра (Бразилия), Мостефа Намбининжанахари (Мадагаскар), Станислав Ренита (Молдова), Эммануэль Карденас (Швейцария), Джакрит Конгток (Таиланд), Глеб Мазур (Украина) и Асилбек Садыков (Узбекистан).

Вакансию на Всемирные Игры завоевала и трехкратная чемпионка мира по каратэ Ирина Зарецка (68 кг). Первые квоты в Китай были разыграны как раз на мундиале-2023 в Будапеште, где серебряная призер Олимпиады в Токио в третий раз подряд завоевала титул. Также в Ченгду выступит ее соперница по финалу Елена Гуиричи (Швейцария) и бронзовый призер ЧМ Сейко Зефанья (Индонезия).

Остальные участницы определились на основе рейтинга. Ими стали Эда Элтемур (Турция), Хадир Хенди (Египет), Кама Цубаса (Япония), Гиаогиао Ли (Китай) и Талия Сомбе (Франция).

Заки Фейзуллаев

İdman.biz