СПОРТИВНАЯ АФИША НЕДЕЛИ в Баку

Объявлена спортивная афиша недели города Баку.

İdman.biz сообщает, что с 28 апреля по 4 мая в пройдут столице соревнования по различным видам спорта.

🔹 Лига электронного спорта (Valorant), первый сезон (Лига мугама) – с 10 апреля по 10 мая (Баку);

🔹 Европейские и международные теннисные турниры, посвященные памяти общенационального лидера Гейдара Алиева (12-18 лет и старше 18 лет) – с 19 апреля по 8 июня (Баку);

Международный шахматный турнир Baku Open – с 20 по 30 апреля (Баку);

Чемпионат страны среди ветеранов шахмат – с 20 по 30 апреля (Баку);

Кубок страны по гандболу среди мужчин и женщин – с 26 апреля по 28 мая (Баку);

🔹 Эстафетные игры с девизом «Если любишь спорт, приводи с собой отца и мать» среди школьников Хатаинского района и их родителей - 28 апреля, 10:00 (средняя школа № 260);

🔹 Турнир по волейболу среди женских команд Ясамальского района, посвященный 102-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева - 28-29 апреля, 10:00 (Бакинский базовый медицинский колледж № 2);

🔹 Турнир по легкой атлетике среди школьников Гарадагского района, посвященный 102-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева - 29 апреля, 10:00 (Гарадагский район);

🔹 Турнир по бадминтону среди школьников Хатаинского района, посвященный 102-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева - 30 апреля, 10:00 (средняя школа № 260);

🔹 Турнир по волейболу среди студенческих юношеских команд Ясамальского района, посвященный 102-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева - 30 апреля - 1 мая, 10:00 (Бакинский базовый медицинский колледж № 2);

🔹 Чемпионат страны по настольному теннису (U19, U15) - 30 апреля - 3 мая (Баку);

🔹 Кубок Европы по художественной гимнастике - 1-4 мая (Баку);

🔹 Турнир по плаванию, посвященный 102-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева - 1-4 мая (Дворец водных видов спорта и Дворец спорта Гянджи);

🔹 Соревнования по парусному спорту «Кубок Баку» - 1-4 мая (Баку);

🔹 Турнир по мини-футболу среди учащихся средних школ Хатаинского района, посвященный 102-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева - 1-6 мая, 10:00 (средняя школа № 264 и лицей имени Гейдара Алиева);

🔹 Турнир Ясамальского района по баскетболу 3х3 среди команд юношей, посвященный 102-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева - 2 мая, 10:00 (Дворец спорта Азербайджанского технического университета);

🔹 Чемпионат страны по бадминтону среди детей до 13 лет - 2-5 мая (Баку);

🔹 Чемпионат страны по 100-клеточным шашкам среди юношей и девушек (юноши (2006-2008), кадеты (2009-2011), младшие кадеты (2012-2014), надежды (2015) и младше) - 2-12 мая (Баку);

Показательные выступления в рамках проекта «Здоровая жизнь» - 3 мая, 11:00 (территория Азербайджанского медицинского университета Насиминского района);

Турнир по шахматам среди детей и подростков Насиминского района - 3 мая, 11:00 (Специализированная детско-юношеская шахматно-спортивная школа олимпийского резерва);

Турнир города Баку по боевому искусству алпагут туран среди детей, подростков и молодежи - 3 мая, 11:00 (Олимпийский спортивный комплекс «Шаган»);

🔹 Кубок Европы среди юношей и девушек по дзюдо - 3-4 мая (Азербайджан, TBC);

🔹 Соревнование по баскетболу между государственными учреждениями - 3-4 мая (Парк Европейских игр);

🔹 Межклубный товарищеский турнир по тхэквондо среди детей, подростков и молодежи Сабунчинского района, посвященный 102-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева - 3-4 мая, 10:00 (Спортивный зал Балаханы);

🔹 Турнир Ясамальского района по мини-футболу среди студенческих команд юношей, посвященный 102-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева - 3-5 мая, 14:00 (Бакинский государственный университет).

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