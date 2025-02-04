Наши спортсмены примут участие в международных соревнованиях

Объявлена ​​спортивная афиша недели международных соревнований, в которых примут участие азербайджанские спортсмены.

İdman.biz сообщает, что с 3 по 9 февраля пройдут соревнования по различным видам спорта.

🔹 Фестиваль альпинизма, ледолазания и скалолазания – 29 января – 4 февраля (Турция, Эрзурум);

🔹 Турнир по водному поло «Istanbul LEN» в Турции – 1-5 февраля (Стамбул);

🔹 Открытый Кубок Беларуси по метанию молота – 3–8 февраля (Беларусь, Минск);

🔹 «Чемпионат Фуджейры по стрельбе в горах» по видам спорта – 5-8 февраля (ОАЭ, Фуджейра);

🔹 Международный рейтинговый турнир по женской борьбе — 5-9 февраля (Хорватия, Загреб);

🔹 Настольный теннис, «Europe Youth Series» – 5-9 февраля (Хорватия, Осиек);

🔹 Форум по альпинизму «Скалолазание - 2024, настоящее и будущее» - 6-11 февраля (Москва, Россия);

🔹 Гран-при Валенсии по легкой атлетике - Мировой тур (в помещении), бронзовый уровень - 7 февраля (Валенсия, Испания);

🔹 Чемпионат Балканских стран по легкой атлетике среди юношей до 20 лет (в помещении) – 8 февраля (София, Болгария);

🔹 Сумо, «Кубок Хакухо 2025» – 9-10 февраля (Япония, Токио);

🔹 51-й чемпионат Европы WKF среди юниоров и молодежи – 9-11 февраля (Грузия, Тбилиси);

🔹 Тхэквондо, «Fujairah Open2» – 9-13 февраля (ОАЭ, Фуджейра);

🔹 Чемпионат Европы по метанию молота U-16/U-18 (10 м) – 9-15 февраля (Эстония, Таллин).

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