Наши спортсмены примут участие в международных соревнованиях

Объявлена спортивная афиша недели международных соревнований, в которых примут участие азербайджанские спортсмены.
İdman.biz сообщает, что с 3 по 9 февраля пройдут соревнования по различным видам спорта.
🔹 Фестиваль альпинизма, ледолазания и скалолазания – 29 января – 4 февраля (Турция, Эрзурум);
🔹 Турнир по водному поло «Istanbul LEN» в Турции – 1-5 февраля (Стамбул);
🔹 Открытый Кубок Беларуси по метанию молота – 3–8 февраля (Беларусь, Минск);
🔹 «Чемпионат Фуджейры по стрельбе в горах» по видам спорта – 5-8 февраля (ОАЭ, Фуджейра);
🔹 Международный рейтинговый турнир по женской борьбе — 5-9 февраля (Хорватия, Загреб);
🔹 Настольный теннис, «Europe Youth Series» – 5-9 февраля (Хорватия, Осиек);
🔹 Форум по альпинизму «Скалолазание - 2024, настоящее и будущее» - 6-11 февраля (Москва, Россия);
🔹 Гран-при Валенсии по легкой атлетике - Мировой тур (в помещении), бронзовый уровень - 7 февраля (Валенсия, Испания);
🔹 Чемпионат Балканских стран по легкой атлетике среди юношей до 20 лет (в помещении) – 8 февраля (София, Болгария);
🔹 Сумо, «Кубок Хакухо 2025» – 9-10 февраля (Япония, Токио);
🔹 51-й чемпионат Европы WKF среди юниоров и молодежи – 9-11 февраля (Грузия, Тбилиси);
🔹 Тхэквондо, «Fujairah Open2» – 9-13 февраля (ОАЭ, Фуджейра);
🔹 Чемпионат Европы по метанию молота U-16/U-18 (10 м) – 9-15 февраля (Эстония, Таллин).
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