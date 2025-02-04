СПОРТИВНАЯ АФИША НЕДЕЛИ в Баку

Объявлена спортивная афиша недели города Баку.

İdman.biz сообщает, что с 3 по 9 февраля в столице пройдут соревнования по различным видам спорта.

🔹 Модуль «Азербайджанский альпинист», посвященный памяти Расима Джафарова по альпинизму, Школа альпинизма – 22 января – 31 марта (Баку);

🔹 Чемпионат Азербайджана по шахматам среди мальчиков и девочек 8-18 лет (квалификация) – 26 января – 3 февраля (Азербайджан);

🔹 Чемпионат Азербайджана по шахматам среди женщин (индивидуальный) – 31 января – 15 февраля (Баку);

🔹 Чемпионат Азербайджана по шахматам среди мужчин (индивидуальный) — 31 января — 15 февраля (Баку);

🔹 Чемпионат страны по легкой атлетике среди спортсменов 2010-2011 г.р. (в помещении) – 7-8 февраля (Баку).

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