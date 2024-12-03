Наши спортсмены примут участие в международных соревнованиях

Объявлена спортивная афиша недели международных соревнований, в которых примут участие азербайджанские спортсмены.
İdman.biz сообщает, что 2-8 декабря пройдут соревнования по различным видам спорта.
🔹Мужские турниры "Большого шлема" по дзюдо и BTMT – 30 ноября – 6 декабря (Япония, Токио);
🔹Гран-при по фехтованию (сабля) среди женщин – 3-7 декабря (Орлеан, Франция);
🔹Чемпионат мира по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин – 4-14 декабря (Бахрейн, Манама);
🔹Турнир по настольному теннису «Finland Open» – 5-8 декабря (Финляндия);
🔹Кубок "Максима Мастерс Звезды Евразии" – 5-8 декабря (Россия);
🔹Турнир молодёжной лиги WKF – 5-8 декабря (Италия, Венеция);
🔹Чемпионат Европы по шахматам (рапиду и блицу) среди мужчин и женщин – 6-11 декабря (Македония);
🔹Чемпионат мира по ММА (дети, юниоры, молодежь и взрослые) – 6-12 декабря (Индонезия);
🔹Чемпионат Европы по легкой атлетике (бег кросс) – 8 декабря (Турция, Анталья);
🔹Турнир «Cadet Cirkuit» по фехтованию (шпага) (юноши, девушки) – 7-8 декабря (Дания, Копенгаген);
🔹Турнир "Большого шлема" по тхэквондо – 7-8 декабря (Китай, Уси).
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