Наши спортсмены примут участие в международных соревнованиях

Объявлена ​​спортивная афиша недели международных соревнований, в которых примут участие азербайджанские спортсмены.

İdman.biz сообщает, что 2-8 декабря пройдут соревнования по различным видам спорта.

🔹Мужские турниры "Большого шлема" по дзюдо и BTMT – 30 ноября – 6 декабря (Япония, Токио);

🔹Гран-при по фехтованию (сабля) среди женщин – 3-7 декабря (Орлеан, Франция);

🔹Чемпионат мира по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин – 4-14 декабря (Бахрейн, Манама);

🔹Турнир по настольному теннису «Finland Open» – 5-8 декабря (Финляндия);

🔹Кубок "Максима Мастерс Звезды Евразии" – 5-8 декабря (Россия);

🔹Турнир молодёжной лиги WKF – 5-8 декабря (Италия, Венеция);

🔹Чемпионат Европы по шахматам (рапиду и блицу) среди мужчин и женщин – 6-11 декабря (Македония);

🔹Чемпионат мира по ММА (дети, юниоры, молодежь и взрослые) – 6-12 декабря (Индонезия);

🔹Чемпионат Европы по легкой атлетике (бег кросс) – 8 декабря (Турция, Анталья);

🔹Турнир «Cadet Cirkuit» по фехтованию (шпага) (юноши, девушки) – 7-8 декабря (Дания, Копенгаген);

🔹Турнир "Большого шлема" по тхэквондо – 7-8 декабря (Китай, Уси).

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