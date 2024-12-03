Объявлена спортивная афиша недели в Баку.

Как сообщает İdman.biz, 2-8 декабря в столице пройдут соревнования по различным видам спорта.

🔹Молодежный чемпионат страны по боксу – 2-8 декабря (Баку);

🔹Чемпионат города Баку по боксу среди юниоров 2009-2010 годов рождения – 4-8 декабря, 14:00 (Бакинский Центр бокса);

🔹Турнир по баскетболу среди старшеклассников (мальчиков) средних школ Хазарского района – 5 декабря, 10:00 (СОШ №230);

🔹Первенство страны по прыжкам на батуте – 6 декабря (Баку);

🔹Турнир по мини-футболу Сураханского района, посвященный дню памяти общенационального лидера Гейдара Алиева среди учащихся 6-7 классов – 6 декабря, в 10:00 (футбольное поле «Спортмастер»);

🔹 XXXI Молодежный чемпионат страны по ушу (мужчины) – 6-8 декабря (Шаган ОИК);

🔹20-й чемпионат города Баку по акробатике – 7 декабря, 10:00 (Национальная арена гимнастики);

🔹Восьмой чемпионат города Баку по гимнастике на батуте – 7 декабря, 10:00 (Национальная арена гимнастики);

🔹Соревнования по триатлону на приз Тофика Караева по легкой атлетике (2011-2012 г.р.) – 7 декабря (Баку);

🔹 Чемпионат страны по тамблингу – 7 декабря (Баку);

🔹 Чемпионат страны по спортивному скалолазанию (болдерингу) – 7-8 декабря (Баку);

🔹 Чемпионат страны по традиционному каратэ-до (молодежь и взрослые) – 7-8 декабря (Баку);

🔹Чемпионат страны и первенство по канатной борьбе (в помещении) (юниоры, до 23 лет и взрослые) – 8 декабря (Баку).

İdman.biz