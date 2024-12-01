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Объявлена ​​рейтинговая таблица азербайджанских спортсменов

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1 Декабря 2024 11:48
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Объявлена ​​рейтинговая таблица азербайджанских спортсменов

Министерство молодежи и спорта обнародовало рейтинговую таблицу азербайджанских спортсменов в олимпийских видах спорта.

Как сообщает İdman.biz, в первой тройке списка за декабрь изменений не произошло.

Олимпийский чемпион дзюдоист Хидаят Гейдаров вновь возглавляет таблицу. В его активе 530 очков.

Группа художественной гимнастики заняла второе место (500 баллов). Замыкает тройку другой олимпийский чемпион, дзюдоист Зелим Коцоев - 430 очков.

Отметим, что рейтинговые баллы рассчитываются по правилам, установленным Министерством молодежи и спорта. По рейтингу международные соревнования делятся на 5 категорий, а очки начисляются в зависимости от занятых в этих соревнованиях мест.

İdman.biz

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